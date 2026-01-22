Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа "Устав Совета мира" в Давосе

22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа "Устав Совета мира" (Board of Peace Charter).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Затем Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимавшие участие в мероприятии, подписали документ "Устав Совета мира".

Новость обновляется