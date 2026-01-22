https://news.day.az/officialchronicle/1811215.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа "Устав Совета мира" в Давосе - ФОТО В Давосе проходит церемония подписания документа «Устав Совета мира» («Board of Peace Charter»). Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Затем Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимавшие участие в мероприятии, подписали документ "Устав Совета мира".
