В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом Трампом

22 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было выражено удовлетворение развитием связей между нашими странами в различных сферах после возвращения Дональда Трампа к власти.

Была подчеркнута историческая роль Президента Дональда Трампа в достижении 8 августа прошлого года в Вашингтоне договоренностей, связанных с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Глава нашего государства коснулся предпринимаемых шагов по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отметив, что в регионе уже установился мир, Президент Ильхам Алиев сказал, что это находит отражение и в налаживании торговых отношений между двумя странами. В частности, он подчеркнул экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также доставку импортируемого зерна в Армению через территорию нашей страны.

Глава нашего государства отметил, что Зангезурский коридор, в том числе проект TRIPP играют важную роль с точки зрения региональной связности.

В ходе беседы было затронуто значение Совета мира, созданного под председательством Президента США, была подчеркнута важность этого института с точки зрения укрепления мира на Ближнем Востоке, а также внесения вклада в урегулирование глобальных конфликтов. Приглашение Азербайджана в Совет мира в качестве государства-учредителя было расценено как проявление стратегического партнерства между Азербайджаном и США и роли нашей страны в продвижении мира на планете.

В ходе разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних связей, отметили роль взаимных визитов и контактов на различных уровнях в углублении отношений.