Уникальный секрет мира: Президент Ильхам Алиев раскрыл его в Давосе

Автор: Акпер Гасанов

Аудитория, перед которой выступают политики, всегда имела, имеет и будет иметь первостепенное значение. И в этом смысле все то, что прозвучало сегодня в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе, где состоялось панельное заседание на тему "Определение экономической идентичности Евразии", уже обсуждается и еще долго будет обсуждать не только в Азербайджане и в Армении, но и во многих странах мира.

Потому что действительно имел место поистине уникальный случай, когда руководители двух стран, конфликтовавших на протяжении более тридцати лет, говорили о мире как о чем-то уже навечно закрепленном и как о важнейшем условии счастливого и успешного развития наших стран и народов.

Да, еще в конце 80-ых годов прошлого века, когда и Азербайджан и Армения были в составе СССР, была заложена настоящая бомба под фундамент развития всего региона. Ее заложили националистические силы в Армении, выбравшие путь мифов, а не реальности. Они провозгласили территориальные претензии на исконно и юридически азербайджанские земли в Карабахе. И, реализуя эти свои планы, они совершили огромное число преступлений, начиная от насильственной депортации из Армении сотен тысяч азербайджанцев и заканчивая геноцидом мирного азербайджанского населения в Ходжалы, захватом 20% территории нашей страны и превращением в руины наших городов.

Азербайджан никогда не отвечал тем же. Никогда война между Азербайджаном и Арменией не протекала на армянской земле. Ни один город в Армении не постигла судьба Агдама, превращенного в "Кавказскую Хиросиму". Никогда на территории Армении не существовало азербайджанского сепаратистского самообразования, лидеры которого именовали себя "президентами", министрами обороны" и "министрами иностранных дел".

Все это Армения сотворила на временно оккупированных территориях Азербайджана. Сотворила, при мощнейшей поддержке мирового армянства и ангажированных им политиков из самых разных стран мира. И ведущие мировые державы были заинтересованы в такого рода развитии событий, которое позволяло им оказывать давление и на Баку, и на Ереван. Совершенно прав был Президент Азербайджана Ильхам Алиев, когда сделал ряд заявлений по этому поводу.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан мог продолжать, но это привело бы к бесконечным войнам, еще большим страданиям и новым жертвам, и тогда война никогда бы не закончилась. По его словам, кто-то должен был остановить конфликт, и было принято решение прекратить его. Президент Ильхам Алиев добавил, что это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана - закрыть эту страницу и воспользоваться возможностями для мира.

Это слова политического лидера мирового масштаба. Безусловно, как не раз ранее подчеркивал глава нашего государства, имел место соблазн ответить армянской стороне той же монетой, заставив ее пережить те же страдания, что десятилетиями переживали в Азербайджане. Но именно это и называют политическим благородством и дальновидностью. Азербайджан, восстановив свой суверенитет и территориальную целостность, предпочел дать противнику сохранить лицо.

Наша страна протянула руку мира. Президент Армении Ваагн Хачатурян подтвердил правоту утверждений Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он констатировал, что все могло бы продолжаться бесконечно - с будущим, которое не обещало бы ничего. Были бы новые жертвы, новые слезы, новые разрешения, новые годы и десятилетия противостояния.

Глава нашего государства дал предельно четкий и ясный ответ на вопрос о главной причине того уникального явления, которое называется миром между так долго конфликтовавшими странами и народами. Он подчеркнул, что Азербайджан и Армения изменились и перестали верить в то, что кто-то придет и решит их проблемы за них. Президент Азербайджана также обоснованно указал на то, что надежды на так называемое посредничество являются пустой тратой времени.

В этой связи хочу напомнить о том, сколько раз громогласно заявлялось о "завершении" палестино-израильского конфликта. В 1994 года Нобелевскую премию мира получили Ясир Арафат (лидер ООП), Ицхак Рабин (премьер-министр Израиля), Шимон Перес (премьер-министр Израиля". Высокую награду они получили с формулировкой "За усилия по созданию мира на Ближнем востоке". С тех пор прошло 32 года. Палестино-израильский конфликт так и не урегулирован и мира на Ближнем Востоке нет.

Да и в самом центре Европы его нет. Война в Украине, длящаяся уже дольше Великой Отечественной войны, все еще продолжается, и нет ей конца и края. А все потому, что слишком много "посредников" было изначально и остается сейчас в этом конфликте. Плюс, мир живет в ожидании целого ряда иных, назревающих конфликтов и войн. И именно поэтому справедливы утверждения об уникальности ситуации, когда Азербайджан и Армения после стольких лет противостояния стремятся к миру. Тому, что уже несколько лет позволяет гражданам наших стран не оплакивать родных и близких, ставших жертвой войны, а радоваться мирному небу над головой и огромным перспективам, которые открывает перед собой нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, установление атмосферы взаимного доверия и добрососедства.