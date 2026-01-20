Президент Ильхам Алиев: При наличии приверженности миру примирение возможно за относительно короткий срок

При наличии твердой политической воли с обеих сторон и приверженности миру примирение возможно за относительно короткий срок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе.

"То, что было подписано (в Вашингтоне в связи с мирным соглашением - ред.), сегодня воплощается в практические результаты. Мы не только живем в мире всего 5-6 месяцев и наслаждаемся этой ситуацией, ни Армения, ни Азербайджан, будучи независимыми государствами, никогда не жили в мире", - отметил глава государства.