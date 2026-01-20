https://news.day.az/officialchronicle/1810759.html Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в панельной дискуссии на тему "Определение экономической идентичности Евразии", проходящей в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария), сообщает во вторник Day.Az. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе
В рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе прошло панельное заседание на тему "Определение экономической идентичности Евразии".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре