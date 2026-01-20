Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе

В рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе прошло панельное заседание на тему "Определение экономической идентичности Евразии".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

