ВОЗ отреагировала на выход США из организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на выход США из структуры, выразив надежду на скорое возвращение Вашингтона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ВОЗ.

"ВОЗ сожалеет об уведомлении США о выходе - это решение делает как США, так и мир менее безопасным. Мы надеемся, что в будущем США вернутся к активному участию в ВОЗ", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что США являются одной из стран-основательниц ВОЗ, внеся большой вклад "во многие из величайших достижений", включая искоренение оспы.