В Гяндже состоится танцевальный фестиваль-конкурс "Kəpəz Rəqs Kuboku 2026"

25 января в Гянджинском государственном драматическом театре состоится межрегиональный танцевальный фестиваль-конкурс "Kəpəz Rəqs Kuboku 2026", который объединит сильнейшие танцевальные коллективы и сольных исполнителей из различных регионов Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life организаторы.

Основной целью конкурса являются поддержка и продвижение талантливых танцоров, раскрытие их творческого потенциала, укрепление дружеских связей между коллективами, а также повышение общего уровня хореографического искусства в республике.

Фестиваль организован Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана. В 2026 году фестиваль обещает ряд нововведений. Впервые в конкурсную программу включены номинации K-Pop и Hip-Hop, ориентированные на интересы молодежи. Особым событием станет мастер-класс от известных танцоров, в том числе представителей команды Bigga Boo Crew и капитана коллектива Аслана Нейматова. Участников и зрителей ждет насыщенная программа, охватывающая широкий спектр жанров - от классических и народных танцев до современных уличных направлений.

Выступления будут разделены по возрастным категориям: дети, подростки и взрослые, а также по стилям - от шоу-данса до рэп-, хип-хоп-номеров и международных танцевальных направлений.

Фестиваль "Kəpəz Rəqs Kuboku" уже имеет успешную историю. В предыдущие годы конкурс становился заметной площадкой для танцевального сообщества страны. Так, в 2025 году в нем приняли участие коллективы из Баку, Гянджи и других регионов Азербайджана. Работу участников оценивало профессиональное жюри, а победители получили возможность представить страну на международных сценах.

К участию и посещению фестиваля приглашаются танцоры всех возрастов и стилей, руководители танцевальных школ, а также поклонники хореографии и сценического искусства.

