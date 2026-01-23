https://news.day.az/world/1811445.html Финляндия решила вернуть своих офицеров из Гренландии Миссия офицеров связи, отправленных Финляндией в Гренландию завершена, и они вернутся домой в ближайшие дни. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Yle. На прошлой неделе Финляндия направила двух офицеров в Гренландию в ответ на просьбу Дании к союзникам принять участие в учениях Arctic Endurance.
