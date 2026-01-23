Финляндия решила вернуть своих офицеров из Гренландии

Миссия офицеров связи, отправленных Финляндией в Гренландию завершена, и они вернутся домой в ближайшие дни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Yle.

На прошлой неделе Финляндия направила двух офицеров в Гренландию в ответ на просьбу Дании к союзникам принять участие в учениях Arctic Endurance.

По данным Yle, помимо Финляндии, своих военных направили еще семь стран. По словам собеседника портала, представители Германии и Нидерландов уже вернулись на родину.