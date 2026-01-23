В последнее время между Азербайджаном и Испанией наблюдается активный политический диалог. Это также предоставляет возможность для детального обсуждения текущего состояния и будущих перспектив двусторонних отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на брифинге, проведенном совместно с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменгол Сосиас.

Спикер отметила успешное сотрудничество между двумя странами в ряде областей.

"Есть хорошие возможности для дальнейшего расширения этого сотрудничества, включения в него новых направлений. Одновременно ведется работа по расширению договорно-правовой базы. Сотрудничество в сферах науки, образования и культуры также чрезвычайно важно. Укрепление связей в этих сферах позволит нашим народам, особенно молодежи, еще лучше узнать друг друга и сблизиться", - сказала она.