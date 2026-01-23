Импорт СПГ странами Европы достиг исторического максимума

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) Европой в 2025 году достиг исторического максимума и установит новый рекорд в 2026 году. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Импорт СПГ в Европу вырос на 30% (или на 40 млрд куб. м) и достиг рекордного уровня - более 175 млрд куб. м в 2025 году", - говорится в сообщении.

Более высокий внутренний спрос, а также снижение импорта трубопроводного газа позволили сохранить цены на СПГ в Европе на более высоком уровне по сравнению с ключевыми азиатскими рынками. Отмечается, что доля СПГ в газовом балансе Европы в 2025 году выросла до 38% с 30% в прошлом году.