Сахиба Гафарова встретилась с председателем Конгресса депутатов Испании

23 января находящаяся с официальным визитом в нашей стране делегация во главе с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменголь Сосиас прибыла в Милли Меджлис.

Как сообщает Day.Az, после ознакомления с залом пленарных заседаний парламента гости посетили Музей Гейдара Алиева в Милли Меджлисе, где Франсина Арменголь оставила запись в Памятной книге.

Затем состоялась встреча в расширенном составе между председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и делегацией во главе с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменголь Сосиас.

В ходе встречи было подчеркнуто особое значение этого визита, поскольку это первый визит председателя парламента Испании в Азербайджан. Отмечалось, что этот визит, осуществленный после первого официального визита председателя Милли Меджлиса в Королевство Испания в мае прошлого года, является ярким примером внимания, уделяемого развитию межпарламентских связей между Испанией и Азербайджаном. В ходе беседы была выражена уверенность в том, что этот визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества связей как между нашими парламентами, так и странами.

Отмечалось, что наблюдаемый активный политический диалог между нашими странами, особенно в последнее время, является очень важным фактором. Так, в ходе рабочего визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в нашу страну в рамках мероприятия COP29 в ноябре 2024 года была достигнута договоренность с Президентом Ильхамом Алиевым о реализации ряда важных совместных инициатив по расширению связей.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения договорно-правовой базы между двумя странами для содействия развитию двустороннего сотрудничества, роли экономического сотрудничества в отношениях между нашими странами, деятельности испанских компаний в Азербайджане, важности сотрудничества в области возобновляемой энергетики, образования, науки и культуры.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала гостью о проектах, реализуемых Азербайджаном в направлении экспорта возобновляемых источников энергии в Европу, важной роли Азербайджана как транзитной страны в Среднем коридоре, а также ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

С. Гафарова отметила, что фактически мир между Азербайджаном и Арменией после Вашингтонского саммита в августе прошлого года полностью изменил реалии в нашем регионе. Азербайджан и Президент Ильхам Алиев являются авторами этой совершенно новой реальности мира и безопасности в нашем регионе. Председатель Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что после парафирования мирного договора в Вашингтоне вскоре будет подписан мирный договор между двумя странами.

Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан, председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменголь Сосиас поделилась своими впечатлениями от посещения Музея Победы в Баку и увиденного ею развития в нашей стране.

Она отметила, что Испания поддерживает суверенитет Азербайджана и заинтересована в развитии сотрудничества с ним в различных областях.

Председатель парламента рассказала о значении экономических отношений между нашими странами, включая сотрудничество в энергетическом секторе, и подчеркнула готовность испанских компаний к дальнейшему расширению своей деятельности в Азербайджане.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских связей и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

После встречи гости ознакомились с созданным в фойе Милли Меджлиса и посвященным 44-дневной Отечественной войне "Уголком Победы".