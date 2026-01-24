Дорожная полиция обратилась к водителям

Несмотря на то что неблагоприятные погодные условия, продолжавшиеся несколько дней, относительно стабилизировались, последствия выпавшего в последние дни снега по-прежнему сохраняются. В особенности это касается горных и предгорных районов, а также открытых участков местности, подверженных сильному ветру в утренние и вечерние часы, крутых спусков и подъемов, мостов и автодорог, где вероятность образования гололедицы значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Как передает Day.Az, об этом говорится в предупреждении Главного управления Государственной дорожной полиции, адресованном водителям.

В ведомстве отметили, что с учетом ожидаемого увеличения интенсивности движения на автомагистралях в выходные дни, водителям, планирующим поездки, следует помнить о возможной гололедице на дорогах, не выезжать в путь на технически неисправных и не оснащенных по сезону транспортных средствах, а также по возможности планировать поездки на светлое время суток.

Кроме того, физическим и юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки, рекомендовано отдавать предпочтение более безопасным маршрутам движения.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az