Еще одно землетрясение произошло в Турции

В районе Сындыргы провинции Балыкесир в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 11:34 по местному времени.

На данный момент официальной информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Ранее мы сообщали, что в провинции Балыкесир в Турции в 00:24 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,1.