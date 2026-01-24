https://news.day.az/world/1811645.html Еще одно землетрясение произошло в Турции В районе Сындыргы провинции Балыкесир в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Как сообщает Day.Az, об этом заявило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 11:34 по местному времени.
Еще одно землетрясение произошло в Турции
В районе Сындыргы провинции Балыкесир в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Как сообщает Day.Az, об этом заявило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 11:34 по местному времени.
На данный момент официальной информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало.
Ранее мы сообщали, что в провинции Балыкесир в Турции в 00:24 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре