Траоре переходит в "Вест Хэм"

Лондонский клуб "Вест Хэм", ведущий борьбу за сохранение в Английской Премьер-лиге (АПЛ), достиг устной договоренности о переходе вингера "Фулхэма" Адамы Траоре.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Сделка успешно согласована, в ближайшее время состоится обмен документами и медицинский осмотр футболиста.

Отметим, что Адама Траоре является воспитанником "Барселоны". Испанский футболист малийского происхождения провел восемь матчей за сборную Испании и принимал участие в чемпионате Европы 2020 года.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро (16 млн манатов). В текущем сезоне Траоре принял участие в 20 матчах, в среднем проводя на поле 28 минут, и забил один мяч.

Ранее стало известно, что "Вест Хэм" покинет аргентинский полузащитник Гвидо Родригес.