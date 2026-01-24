В криминальной базе данных обнаружены пароли от 48 млн учетных записей Gmail

В криминальную базу данных попали сведения о примерно 48 млн логинов и паролей от аккаунтов Gmail.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Metro

Эта база данных содержит в общей сложности 149 млн скомпрометированных записей, включая 17 млн учетных записей Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), 6,5 млн учетных записей Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и четыре млн пар логин-пароль от Yahoo.

База данных находилась в открытом доступе на протяжении месяца, пока исследователь в области безопасности Джереми Фаулер не смог ее удалить.

"Общедоступная база данных не была защищена ни паролем, ни шифрованием. Я обнаружил тысячи файлов, содержащих электронные адреса, имена пользователей, пароли и ссылки для входа в учетные записи или получения авторизации", - пояснил он

Вероятно, база данных включает в себя информацию из предыдущих утечек, не все данные были скомпрометированы впервые.