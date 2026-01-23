В Азербайджане объявлен конкурс под девизом "Будь ближе к природе - изобрази ее волшебство!"

С целью формирования бережного отношения подрастающего поколения к окружающей среде, демонстрации сказочной красоты природы в разные времена года объявлен прием работ под девизом "Будь ближе к природе - изобрази ее волшебство!" на творческую выставку "Зимняя сказка", посвященную зимним пейзажам.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life организаторы.

Участникам предлагается представить работы на зимнюю тематику. В числе рекомендуемых тем - снежные пейзажи, природа, настроение, создаваемое снежной погодой, виды родного края и т.д.

К участию приглашаются дети и молодежь в возрасте от 8 до 21 года. Размер работ не должен превышать 30×40 см. Прием заявок и фотографий работ осуществляется до 20 февраля 2026 года по электронной почте [email protected].

По итогам отбора 100 работ будут представлены на выставке. Из них 30 лучших произведений будут экспонироваться в Детской художественной галерее "Хатаи" в течение трех недель. Участие в выставке бесплатное, всем авторам выбранных работ будут вручены сертификаты.

Организаторами выставки выступают - Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная художественная галерея, Детская художественная галерея Хатаинского района и Центр искусств "Хатаи". Проект реализуется при поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, а также Союза художников Нахчыванской Автономной Республики.

Дополнительная информация: +994 51 310 74 01 (телефон / WhatsApp).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az