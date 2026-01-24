Место Азербайджана там, где будут реально решаться судьбы мира

Кого приглашать в структуру, которая будет заниматься вопросами мира и развития, как не Азербайджан? Нет никаких сомнений, что опыт Азербайджана будет подробно исследоваться и применяться на уровне других стран, различных форматов, того же Совета мира. Азербайджан за тридцать пять лет после восстановления независимости прошел большой путь, пережил больше, чем многие страны за столетие, и добился больше, чем кто-то смог бы добиться в тех условиях, в которые мы были поставлены.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Ранее я отмечал, что Организация объединенных наций подлежит реформированию, и отмечал, что могут быть созданы новые глобальные структуры, которые будут в определенной мере замещать функции ООН. Это может происходить как в рамках формата ООН, так и вне его.

Сегодня мы видим, что по инициативе Президента США создан Совет мира. Эта структура является частью архитектуры строящегося нового мирового порядка. Это "здание" возводится сейчас на наших глазах. Что внесет Совет мира в эту архитектуру, будет видно. Не хочу заниматься конспирологией и опережать события. Хотя Совет создан с прицелом на разрешение ситуации в Газе, думаю, это будет более широкий формат.

В Давосе был подписан Устав Совета мира. Это значит, что сделан шаг к институализации инициативы Трампа. Подписи поставили главы многих государств, приглашенных Штатами стать соучредителями новой организации. Так что Совет мира можно считать осуществившимся фактом. Теперь он будет фактором международной политики, и со временем к нему будут присоединяться и другие страны.

Решение Баку принять приглашение Трампа очень правильное. Азербайджан не должен оставаться в стороне. В Совете мира наша страна получит возможность принимать участие в решении глобальных вопросов. Чего она, кстати, лишена в ООН. Являясь членом ООН, Азербайджан никак не может влиять на принятие решений. Фактически, он, как и большинство других стран, нужен там только для выплаты членских взносов, то есть финансирования Организации. А решения в этой глобальной структуре принимают только пять государств. Все зависит от них. Хочу надеяться, что Совет мира будет строить работу по иному принципу, потому что введенные после Второй мировой войны приоритеты непригодны для современного мира. Как сказал президент Турции Эрдоган, мир больше пяти.

Чтобы решать какие-то проблемы, странам приходится добиваться благосклонности постоянных членов Совбеза. И результат бывает положительным только в том случае, если твои проблемы не задевают интересы кого-то из пятерки или же если ты не оказался со своими проблемами между двух огней. Между самими странами пятерки, как известно, нет согласия по большинству вопросов, поэтому эти вопросы просто не решаются и усугубляются. Об объективности в Совбезе уже давно не может быть и речи.

В Совете мира, думаю, коллегиальность будет более широкой. Азербайджан в той или иной мере будет иметь возможность влиять на вопросы, связанные с нашими национальными и региональными интересами.

Со вчерашнего дня поднялся шум насчет членского взноса для стран, желающих стать постоянными членами Совета мира. Подчеркну, взнос введен не для всех приглашенных в Совет, а только для тех, кто хочет стать постоянным членом. Остальные государства, насколько мне известно, имеют право на трехлетнее членство с возможностью последующего продления. Какой бы вариант не выбрал Азербайджан, это будет продуманный шаг.

Азербайджан должен быть членом этой организации, причем, членом полноправным. Это перспективная структура, которая будет более решительной и действенной, чем даже ООН. У Азербайджана остаются проблемы, в решении которых может помочь новый формат. Это геополитический проект, который может стать нашей поддержкой в случае угроз нашей безопасности. Я думаю, Азербайджан должен участвовать во всех новых структурах, которые имеют перспективы. Он должен быть там, где реально решаются судьбы мира, быть частью новой мировой архитектуры, быть среди тех, кто ее создает. Мы не банановая республика. Азербайджан лидирует в своем регионе, занимает важные позиции в евразийской политике, имеет потенциал для вывода своих амбиций и на глобальный уровень. У нас есть все основания называться региональной державой. И этот факт уже признается миром. Наверное, многие заметили, какое внимание в ходе форума в Давосе было приковано к нашему лидеру. Посмотрите, как слушали Президента Ильхама Алиева на панельной дискуссии, все присутствующие буквально ловили каждое его слово, в том числе Президент Армении Ваагн Хачатурян.

Уверен, что присоединение Азербайджана к инициативе Дональда Трампа принесет нашей стране дивиденды. На мой взгляд, среди первых шагов будет отмена несправедливой 907-й поправки. Отношения Баку и Вашингтона сегодня находятся на таком уровне, которому сохранение этой поправки никак не соответствует.

Опыт Азербайджана в построении мира, считаю, бесценен, и может пригодиться очень многим. Он обязательно будет закреплен на международном уровне, будет использоваться, и, возможно, уже используется. В том же Давосе мы могли наблюдать, что мировые лидеры, руководители крупнейших компаний старались встретиться с Президентом Азербайджана, обсудить с ним важные для них вопросы. Отношение к азербайджанскому лидеру на международной площадке характеризует и отношение мира к Азербайджану. Это отношение сегодня совсем не то, каким было десять или даже пять лет назад. Президент Ильхам Алиев это и есть Азербайджан. Нужно отдать должное личным качествам нашего Президента, его политической дальновидности и дипломатическому таланту. Он смог добиться симпатий к Азербайджану со стороны даже тех, кто всегда был недружественно расположен к нашей стране. Это можно видеть по выражению лиц, по рукопожатиям, по действиям, по встречам. Каждый, кто встречается с Президентом Ильхамом Алиевым, знает, что перед ним - настоящая глыба региональной и, я бы сказал, мировой политики. Азербайджанский лидер не играет в игры, он действует.

Все заявления и интервью Президента Ильхама Алиева содержат месседжи региону и миру, друзьям и недругам. Поэтому интервью нашего лидера очень внимательно отслеживаются мозговыми центрами ведущих стран. Каждое заявление анализируется по трем направлениям: что он хотел сказать, как это звучит на региональном уровне и как это впишется в глобальную политику. На все вопросы Президент Ильхам Алиев отвечает четко и аргументированно. И за каждым его высказыванием стоит глубокий смысл.

На меня большое впечатление произвели слова господина Президента о том, что сегодня мы учимся жить в мире, потому что за всю нашу независимую историю мы никогда не жили в мире. Глава государства сказал, что это особое чувство и, конечно, это прекрасная возможность.

Действительно, это так. Мы хоть и не задумывались об этом, но со дня восстановления нашей независимости мы жили в условиях войны. Даже когда на линии соприкосновения не стреляли, это нельзя было назвать миром. Даже после полного восстановления суверенитета над всеми нашими землями, мы не могли сказать, что наступил мир. И только после встречи в Вашингтоне 8 августа мы, наконец, почувствовали, что значит - жить в мире.

Сегодня Президент Ильхам Алиев говорит уже не о долгосрочном, а о вечном мире в регионе. В интервью Евроньюс он так и сказал: "Думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель".

Такие слова прозвучали из уст регионального лидера, важного игрока на евразийской политической арене, лидера страны, сделавшей очень серьезную заявку своей блистательной победой, своей экономикой, своей стабильностью и выверенной политикой. Это был месседж всем тем, кто все еще надеется решать свои задачи в нашем регионе за счет вражды и кровопролития между Арменией и Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев дал понять всем этим акторам, что Южный Кавказ теперь сам будет решать свою судьбу. Сегодня Баку нацелен на установление не прочного и долгосрочного, а вечного мира, и действующее руководство Армении, будем справедливы, старается поддержать эти усилия.

На панельной дискуссии в Давосе можно было заметить, как расслаблен был Президент Армении. Наши страны впервые выступали не как противники, а как партнеры по региону. Мне понравились слова Хачатуряна о том, что будущее Южного Кавказа зависит от лидеров двух стран, которые уже продемонстрировали готовность к мирным шагам и проявили политическую смелость. Так и есть - уже несколько месяцев строится экономическое сотрудничество, а Ереван очень разумно отказывается от провокационной повестки, навязываемой реваншистской оппозицией.

Усилия Азербайджана и Армении по имплементации достигнутых в Вашингтоне договоренностей очень положительно воспринимаются американской стороной, что можно было наблюдать в Давосе во время церемонии подписания Устава Совета мира. Дональд Трамп не только назвал лидеров Азербайджана и Армении своими друзьями, он ясно демонстрировал расположение к нашему Президенту. Президент Ильхам Алиев - серьезный политик, который не бросает слов на ветер, это лидер, с которым такая держава, как США, может иметь дело.

Азербайджан изменился. Мы - сильная страна, одержавшая военную победу, стремительно развивающаяся. У Азербайджана сильный лидер и сплоченное общество. Азербайджанский народ - очень мудрый народ, выбравший лидера, который ведет его в светлое будущее. И этот процесс, уверен, безвозвратный, мы будем идти только вперед.

Лейла Таривердиева