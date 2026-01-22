В рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась церемония подписания устава Совета мира, инициированного президентом США Дональдом Трампом, сообщает в четверг Day.Az.

Отметим, что заявленная цель Совета мира - "содействовать стабильности, восстановить законное управление и обеспечить прочный мир в регионах конфликтов", в первую очередь в секторе Газа после войны 2023-2025 годов. Организация Объединенных Наций одобрила это в ноябре 2025 года резолюцией 2803. 16 января этого года в Белом доме объявили, что Совету мира будут подчинены две структуры: исполнительный совет и исполнительный комитет по Газе. Приглашение войти в ее состав получили главы десятков государств.

16 января Президент США Дональд Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием "Совет мира" и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.

Азербайджан принял данное приглашение и довел до сведения американской стороны свое намерение стать государством-учредителем "Совета мира", сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана.