Южный Кавказ - от эпохи войны к эпохе мира

Автор: Лейла Таривердиева

"Сегодня Южный Кавказ также вступает в новый этап развития. Мы живем в условиях мира всего пять-шесть месяцев; мы учимся этому. За всю нашу независимую историю мы никогда не жили в мире. И это особое чувство. И, конечно, это прекрасная возможность", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе.

А ведь правда, с момента обретения независимости Азербайджан практически ни одного дня не жил в мире. Мирная жизнь для республики закончилась еще в 1988 году, когда соседи заявили о претензиях на азербайджанские земли, и в Азербайджан из Армении хлынул поток беженцев. Это был конец мирной жизни и конец веры азербайджанского народа в справедливость. С восстановлением же независимости начался самый сложный период в новейшей истории страны. Суверенный Азербайджан обладал очень многими возможностями, чтобы быстро встать на ноги после развала империи, но ему не дали этого сделать. Богатства этой земли не давали покоя многим, кто рассчитывал по образцу предыдущих веков, распорядиться ими по-своему.

В 2026 году восстановленной независимости Азербайджана исполняется 35 лет. И только полгода из них наш народ живет в мире. Глава государства сказал в интервью, что это особое чувство. И это действительно так. Многие не задумываются об этом сегодня, потому что после Отечественной войны 2020 года мы постепенно привыкли к мысли, что карабахского конфликта, в условиях которого выросли два поколения, больше нет. А сейчас после слов Президента, вдруг подумалось: а ведь так оно и есть. Мы не знали мира. И когда думаешь об этом, понимаешь, как нам повезло стать свидетелями смены эпох. Звучит, возможно, пафосно, но мы действительно стали свидетелями смены эпохи войны на эпоху мира.

Особенно четко это ощущение у старшего поколения, которое успело застать времена до 1988 года и пережившие моральную и идеологическую катастрофу, когда с началом конфликта рухнула вся система ценностей и представлений о том, что такое хорошо, и что такое плохо. Потом был "Черный январь", война, оккупация, внутреннее противостояние, кризис, разруха, палаточные лагеря. Если не было войны, это не значит, что был мир.

Окончательное завершение конфликта в сентябре 2023 года тоже не означало наступления мира. Хотя на границах больше не стреляли, метания Еревана и затягивание армянской стороной решительных шагов делало ситуацию неопределенной, когда при внешней стабильности постоянно сохраняется угроза дестабилизации. Так продолжалось, пока 8 августа 2025 года не произошел перелом.

Президент Ильхам Алиева уверен, что "совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель".

Баку делает для этого все от него зависящее. После того, как в Вашингтоне Армения взяла на себя определенные обязательства и, самое главное, гарантом их выполнения выступила такая держава, как США, Азербайджан сделал несколько чрезвычайно важных и показательных шагов. Как сказал глава государства, сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество.

Правда, сотрудничество пока что формируется в основном за счет инициатив Азербайджана. Но, если подумать, так и должно быть, потому что мы - сильная сторона, мы победители, мы имеем возможности, которых нет у Армении, и политика Баку отличается благородством по отношению к бывшему врагу.

Азербайджан разрешил транзит грузов для Армении через свою территорию. Таким маршрутом Армения уже получила российское и казахстанское зерно. Сообщается о планах доставки транзитом через Азербайджан в Ереван российского сжиженного газа. Кроме того, Азербайджан и Армения наладили прямое сотрудничество. Армения стала покупателем азербайджанского топлива, и стороны обсуждают сейчас расширение списка экспортно-импортных позиций.

Недоброжелатели видят в этом процессе политический расчет. Не будем спорить. По большому счету, у Азербайджана достаточно широкий рынок сбыта своих энергоносителей. И наиболее выгодный - премиальный, как сказал в интервью Президент, европейский рынок. Этот рынок куда выгоднее армянского, и Азербайджан занимает на сегодня там хорошие позиции. Президент Ильхам Алиев рассказал Euronews, что наша страна единственной на Южном Кавказе обладает энергоресурсами и является их экспортером. Азербайджан поставляем природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза. Таким образом, отметил глава государства, по географическому охвату поставок трубопроводного газа Азербайджан занимает первое место в мире.

Кстати, несколько дней назад азербайджанский газ начал поступать в Австрию и Германию. С решением ЕС касательно российского газа такие страны, как Германия, оказались в сложном положении. Эта страна отказалась от атомной энергетики, закрыв все АЭС, а развитие зеленой энергетики не успевает за реальными потребностями ФРГ в энергии, особенно в зимние холода.

В 2025 году Азербайджан экспортировал 25,2 миллиарда кубометров газа, из них в Европу - 12,8 миллиарда. Практически половину.

В таких условиях появление Армении в списке покупателей азербайджанского топлива и потенциальных покупателей наших энергоносителей для Азербайджана связано менее всего с экономическими интересами. Но это часть даже более важного и судьбоносного для региона процесса. И особенно это важно в сегодняшних глобальных реалиях, где сотрудничество постепенно уступает место противостоянию, а сила права - праву силы. Южный Кавказ, где отношения будут строиться на взаимопонимании и сотрудничестве, реально может превратиться в оазис стабильности. В нынешней ситуации, как говорит Президент Азербайджана, каждая страна должна основывать свою стратегию и политику, учитывая собственный потенциал, устанавливать хорошие отношения с как можно большим количеством стран, в первую очередь в своем регионе, а во вторую очередь - в глобальном масштабе. И это именно то, чего удалось достичь Азербайджану, подчеркнул он.

Азербайджан умеет находить друзей и умеет дружить. И это одна из причин, почему азербайджанские проекты всегда успешны. Баку умеет налаживать отношения и с соседями, и с соседями наших соседей. По маршруту следования инициированных Баку логистических коридоров и трубопроводов располагаются дружественные Азербайджану страны. И по мере развития проектов, их расширения и разветвления количество друзей растет.

Но главное, как сказал глава государства, это отношения с ближайшими соседями. Южный Кавказ сейчас в приоритете. С переходом от эпохи войны к эпохе мира появились возможности для консолидации региональных стран. Открылось окно возможностей, и Азербайджан постарается сделать так, чтобы оно не захлопнулось.