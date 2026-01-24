Автор: Эльвин Сахаватоглу

Как сообщалось ранее, предложение о переходе на почасовую систему оплаты труда представлено правительству, и в настоящее время вопрос находится на стадии обсуждения.

В каком формате может быть реализован механизм почасовой оплаты труда, и как будет устроена система заработной платы?

Комментируя этот вопрос для Day.Az, экономист-эксперт Эльдениз Амиров отметил, что переход на почасовую систему оплаты не будет осуществляться сразу и массово, данный процесс будет носить поэтапный характер.

По его словам, при проведении реформ государственные органы в основном опираются на международный опыт.

"В этой сфере также будет учтен зарубежный опыт. В международной практике почасовая система оплаты труда на первом этапе применяется для ограниченных и локальных групп, а если модель соответствует экономическим и институциональным особенностям страны, она постепенно внедряется в более широком масштабе", - отметил эксперт.

По его словам, на первоначальном этапе почасовая система будет применяться в тех сферах, которые более открыты к этой модели и где существует реальная потребность:

"Речь идет не только о временных работах или деятельности, выполняемой в определенные часы дня. Скорее, это такие рабочие среды, где для выполнения задач работодателю или получателю услуг ежедневно требуется труд в разные часы и временные интервалы".

Эксперт отметил, что на первом этапе данная система может применяться для работ, продолжающихся месяц, 10 дней, неделю или несколько месяцев, но выполняемых в разные дни и часы каждого месяца, в том числе по выходным.

"В сферах с гибким графиком работы почасовая оплата считается более целесообразной. На втором этапе возможно применение почасовой оплаты в проектно-ориентированных работах", - сказал он.

Амиров добавил, что существуют проекты, продолжающиеся 5-6 месяцев, и такая модель широко используется в практике зарубежных компаний, в том числе работодателей в нефтяном секторе.

"Этот подход уже начал применяться и в ненефтяном секторе. В таких случаях работники принимаются на работу по конкретным проектам, по завершении проекта трудовой договор расторгается, либо при продолжении проекта продлевается. На третьем этапе возможно более широкое внедрение почасовой системы оплаты труда", - сказал он.

В то же время эксперт подчеркнул, что модель ежемесячной заработной платы никогда не должна исчезнуть и, с большой вероятностью, в будущем также останется одной из основных форм оплаты труда.

Говоря о механизме расчета заработной платы, Амиров отметил, что это скорее технический вопрос:

"Для государственных структур, частного сектора и индивидуальных предпринимателей главным критерием является общая сумма, которую работодатель планирует выплатить работнику. Если эта сумма высокая, то и при делении на часы получится высокий показатель, в противном случае результат не изменится. Независимо от того, применяется ли месячная, почасовая или недельная система оплаты, в итоге существенных изменений в годовом или квартальном доходе работника не произойдет. То есть форма трудового договора принципиально не меняет общий доход работника".

Эксперт считает, что почасовая система оплаты труда в большей степени направлена на формирование более справедливого механизма как для работодателя, так и для работника, и именно в этом заключается основной принцип данного подхода.