Xiaomi удалила из своего магазина Android-приложения с вирусами

Компания Xiaomi удалила из своего магазина приложений GetApps приложения, зараженные семейством Android-троянов Android.Phantom, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о приложениях, которые в своем недавнем отчете отметила компания Dr.Web. Эксперты выяснили, что ПО разработчика Shenzhen Ruiren Network CO., LTD, распространяемое в GetApps, содержало вредонос Android.Phantom. Данный тип ВПО работает в скрытом режиме, загружая рекламные сайты и автоматически взаимодействуя с ними без ведома пользователя, а также обладает шпионскими функциями.

Специалисты Dr.Web нашли Android.Phantom в таких приложениях, как Creation Magic World, Cute Pet House, Amazing Unicorn Party, "Академия мечты Сакура", Theft Auto Mafia и Open World Gangsters.