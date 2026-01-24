Хорошая новость для школьников

С 27 января в общеобразовательных учреждениях начнутся зимние каникулы.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Сообщается, что в соответствии с соответствующим решением Кабинета Министров "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", зимние каникулы в общеобразовательных учреждениях в 2025-2026 учебном году начнутся с 27 января. Каникулы охватят период с 27 по 31 января и продлятся 5 дней.

Данное решение также распространяется на подготовительные группы общеобразовательных учреждений.

Отметим, что в общеобразовательных учреждениях, работающих по 5-дневной и 6-дневной учебной неделе, первый учебный день после каникул - 2 февраля 2026 года.