Стратегическое партнерство Азербайджана и Израиля критически важно для США

В быстро меняющемся регионе отношения между Азербайджаном и Израилем доказали свою прочность и оказывают пользу интересам США.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в материале американского журнала The National Interest.

Авторы отмечают, что угроза регионального хаоса на Ближнем Востоке и в Центральной Азии сейчас как никогда высока, особенно с учетом того, что внутренне Иран выглядит все более нестабильным. В связи с этим США должны иметь надежных партнеров, которые смогут служить стабилизаторами в такой обстановке.

"Партнерство Азербайджана и Израиля является идеальным примером такой стратегической опоры. Критики же часто игнорируют его значимость. Тем временем, крайне важно не недооценивать эффективные альянсы. С учетом того, что администрация США прилагает большие усилия для продвижения мира и процветания для Америки и ее союзников в мире, который пережил слишком много войн и нестабильности, стабильность является первоочередной задачей. Именно поэтому давнее стратегическое партнерство Азербайджана и Израиля важно не только для этих стран, но и служит интересам США", - говорится в статье.

Издание отмечает, что этот союз основан на совместных приоритетах в области безопасности и борьбы с терроризмом, взаимном культурном уважении, а также прагматичном подходе к вопросам энергетики и обороны.

Израиль является партнером Азербайджана в области безопасности с 1995 года и поставлял значительную часть вооружений в Азербайджан с 2016 по 2020 годы. Оборонное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем - это инновационное и логичное партнерство двух стран, стремящихся сохранить технологическое преимущество в опасном мире.

Авторы также подчеркивают, что, помимо безопасности, энергетические отношения Азербайджана и Израиля имеют решающее значение для мирового рынка энергии, не только для Израиля.

Около 40% импорта нефти в Израиль приходится на Азербайджан. Кроме того, Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR также выходит на рынок офшорной газодобычи в Средиземном море, уравновешивая интересы Израиля, Сирии и Турции и способствуя стабильности в нестабильном регионе. В условиях нарушенных цепочек поставок Азербайджан стал важной "страховкой" для Израиля и Европы.

The National Interest также указывает, что Азербайджан - одна из немногих стран с шиитским большинством, где еврейские общины выживали и процветали на протяжении веков.

"В большинстве других стран мира нет такой подлинной религиозной гармонии. Это не просто современная политическая стратегия, а результат культуры, ценящей религиозное согласие задолго до того, как оно стало предметом обсуждений", - говорится в статье.

Помимо обеспечения энергетической безопасности, как отмечает издание, партнерство Азербайджана и Израиля укрепляет региональную стабильность и демонстрирует прагматичное сотрудничество между различными религиями.

"США и Брюссель должны признать этот союз важным столпом для роста, процветания и экономической устойчивости", - пишет в заключение автор.