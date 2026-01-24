США могут нанести удар по Ирану

США рассматривают возможность нанесения военного удара по Ирану.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в Малаккский пролив и направляется в сторону Ближнего Востока.

Как отмечают журналисты, президент США Дональд Трамп может отдать приказ о военных действиях против Ирана. По мнению автора публикации, прибытие американских сил в регион расширяет спектр возможных шагов Вашингтона - от прямых ударов до иных сценариев, о которых ранее говорили иностранные дипломаты.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп распорядился направить к Ирану крупную военно-морскую группировку США.