Замглавы МИД Ирана назвал события 8–9 января террористическими

Мы расцениваем события 8-9 января как террористические.

Как передает Day.Az, об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран по консульским и парламентским вопросам Вахид Джалалзаде на встрече с представителями СМИ.

"Протесты 8-9 января не были похожи на протесты, вызванные недовольством экономической ситуацией. Эти события полностью отличались от первого дня протестов. Они были с оружием в руках. У нас есть видеоматериалы с доказательствами, на одном из которых видно, что протестующий ранил ножом полицейского, а затем поджег его. Они помешали раненому сесть в машину скорой помощи, что привело к его смерти, а затем стали танцевать вокруг его тела", - сказал он.

Замминистра сказал, что в последующие дни с иранской стороны стали шехидами 3 117 шехидов, среди которых были и гражданские лица, и охранявшие порядок полицейские.

Говоря о 12-дневной ирано-израильской войне, В. Джалалзаде сказал, что США и Израиль не достигли своей цели. Он добавил, что в той войне с иранской стороны стали шехидами 1000 человек.

Отметим, что с конца декабря прошлого года в Иране начались акции протеста, вызванные резким обесценением национальной валюты - риала по отношению к иностранным валютам, высокой инфляцией и другими экономическими проблемами.