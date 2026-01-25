Ученые воскресили древний фермент

Астробиологи воссоздали древний фермент возрастом более трех миллиардов лет, и изучили его внутри живых микроорганизмов. Команда специалистов Университета Висконсин-Мэдисон под руководством профессора бактериологии Бетюль Качар сосредоточила свое внимание на ферменте под названием нитрогеназа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, он критически важен для процесса, который превращает атмосферный азот в форму, пригодную для использования живыми организмами.

"Мы выбрали фермент, который действительно задал тон жизни на этой планете, а затем исследовали его историю, - говорит Качар. - Без нитрогеназы не было бы жизни, какой мы ее знаем".

Обычно чтобы узнать больше о прошлой жизни на Земле, ученые обращаются к геологической летописи - ископаемым образцам и горным породам. Однако информативные находки в этой сфере случаются не так уж часто, как хотелось бы. Качар и ее аспирантка Холли Ракер решили воспользоваться методами синтетической биологии: они создают осязаемые реконструкции древних ферментов, помещают их в микроорганизмы и изучают в современной лаборатории.

"Три миллиарда лет назад Земля разительно отличалась от той планеты, какую мы знаем сегодня", - объясняет Ракер. До Великого кислородного события атмосфера содержала больше углекислого газа и метана, а жизнь состояла преимущественно из анаэробных микробов.

Окаменелых ферментов не существует, но эти вещества оставляют после себя узнаваемые следы в виде изотопов, которые можно измерить в образцах горных пород. Однако до сих пор подобные работы опирались на предположение, что древние ферменты производят те же изотопные сигнатуры, что и их современные версии. Ракер задалась вопросом: правильно ли интерпретировать геологическую летопись именно таким образом?

"Оказывается, да, по крайней мере в отношении нитрогеназы, - говорит Ракер. - Сигнатуры, которые мы видим в древнем прошлом, оказались такими же, что и сегодня".

Ученые обнаружили, что хотя последовательности ДНК древних нитрогеназ отличаются от современных версий, механизм, контролирующий изотопную сигнатуру, сохранился неизменным.

Это открытие имеет прямое отношение к астробиологии. Теперь, когда изотопы, производимые нитрогеназой, подтверждены как надежный биосигнатурный маркер на Земле, у ученых есть более четкая основа для анализа похожих сигналов, которые в перспективе могут быть найдены на других планетах.

"Мы опираемся на понимание нашей планеты, чтобы понять жизнь во Вселенной, - говорит Качар. - Нам нужно познать наше собственное прошлое, если мы хотим понять, какой будет жизнь в будущем и найти жизнь в других местах".