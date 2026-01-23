В Баку пройдет музыкальное путешествие в мир сказок Андерсена

В Азербайджанской государственной детской филармонии 29 января в 19:00 пройдет вечер "Музыкальное путешествие в мир сказок Андерсена".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life организаторы.

Сказки, которые мы когда-то читали, на этот раз зазвучат не словами, а тонкими прикосновениями фортепиано. Волшебный мир Андерсена оживет в магии нот и увлечет слушателей в музыкальное путешествие, полное фантазии, чувств и мечтаний. В этот вечер ноты станут сказкой, а звуки пробудят чистые воспоминания детства. Разделите с нами эту волшебную атмосферу и станьте частью незабываемого вечера!

