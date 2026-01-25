Маск анонсировал ключевой этап программы Starship на 2026 год

Илон Маск заявил, что в этом году SpaсeX планирует "доказать полную многоразовость космического корабля Starship, что станет огромным достижением, поскольку стоимость доступа в космос снизится в 100 раз".

Как передает Day.Az, об этом сообщает IXBT.

"Это та же самая экономическая разница, которую можно ожидать, скажем, между многоразовым и одноразовым самолетом. Например, если самолет приходится выбрасывать после каждого полета, это будет очень дорогой полет. Но если нужно только заправляться, то это стоимость топлива. И это действительно фундаментальный прорыв, который позволяет снизить стоимость доступа в космос. Она ниже стоимости перевозки грузов на самолетах. Меньше 200 долларов за килограмм", - сказал он.

Он добавил, что после этого запуск крупных спутников в космос становится очень дешевым: "А солнечная энергия в космосе обеспечивает в пять раз большую эффективность, а может быть, даже больше, чем на Земле. Потому что там всегда солнечно. Нет суточного цикла, сезонности или погодных изменений. И в космосе вы получаете примерно на 30% больше энергии, потому что нет атмосферного ослабления энергии. Любая солнечная панель обеспечит в пять раз больше энергии, чем на Земле".

Он также заявил, что ограничивающим фактором для внедрения ИИ является электроэнергия, добавив, что возможно, уже в конце этого года, мы будем производить больше микросхем, чем сможем включить.