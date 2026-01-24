"Карабах" проиграл дома "Кяпzзу"

В 17-м туре Премьер-лиги Misli "Кяпzз" обыграл действующего чемпиона Азербайджана - "Карабах".

Как сообщает Day.Az, матч, состоявшийся на "Азерсун Арене", завершился победой команды из Гянджи со счетом 2:0.

На 24-й минуте счет открыл Рёносукэ Охори. На 55-й минуте Эхтирам Шахвердиев удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, "Кяпzз", набрав 12 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Карабах" с 36 очками занимает вторую позицию.

Отметим, что в ранее состоявшихся матчах тура "Имишли" сыграл вничью с "Араз-Нахчываном" (2:2), а "Нефтчи" - с "Зиря" (0:0).