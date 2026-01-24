https://news.day.az/sport/1811713.html "Карабах" проиграл дома "Кяпzзу" В 17-м туре Премьер-лиги Misli "Кяпаз" обыграл действующего чемпиона Азербайджана - "Карабах". Как сообщает Day.Az, матч, состоявшийся на "Азерсун Арене", завершился победой команды из Гянджи со счетом 2:0. На 24-й минуте счет открыл Рёносукэ Охори. На 55-й минуте Эхтирам Шахвердиев удвоил преимущество своей команды.
