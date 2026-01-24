https://news.day.az/world/1811662.html Оползень в Индонезии: десятки человек пропали без вести - ВИДЕО В Индонезии семь человек погибли в результате схода оползня. Как передает Day.Az, об этом 24 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями. "Местный чиновник сообщил, что оползень обрушился на деревню в западной части Бандунга", - указано в материале.
Оползень в Индонезии: десятки человек пропали без вести - ВИДЕО
В Индонезии семь человек погибли в результате схода оползня.
Как передает Day.Az, об этом 24 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями.
"Местный чиновник сообщил, что оползень обрушился на деревню в западной части Бандунга", - указано в материале.
По данным издания, в результате происшествия без вести пропали 82 человека. Кроме того, индонезийское метеорологическое агентство ранее предупреждало о сильных дождях в регионе в течение недели.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре