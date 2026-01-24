Оползень в Индонезии: десятки человек пропали без вести

В Индонезии семь человек погибли в результате схода оползня.

Как передает Day.Az, об этом 24 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями.

"Местный чиновник сообщил, что оползень обрушился на деревню в западной части Бандунга", - указано в материале.

По данным издания, в результате происшествия без вести пропали 82 человека. Кроме того, индонезийское метеорологическое агентство ранее предупреждало о сильных дождях в регионе в течение недели.