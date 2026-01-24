https://news.day.az/world/1811632.html В ЕС оценили уровень трансатлантических отношений Трансатлантические отношения в том виде, в каком их знали десятилетиями, разорваны. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью телеканалу CNN заявил бывший глава Евросовета Шарль Мишель. "Трансатлантические отношения в том виде, в каком мы их знали десятилетиями, разорваны", - сказал он.
