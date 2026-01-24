В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp начал тестировать платную подписку, которая позволит отключить рекламу во вкладке "Обновления".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, функция была обнаружена порталом WABetaInfo в бета-версии WhatsApp для Android с номером сборки 2.26.3.9, доступной через Google Play Beta Program.

Реклама в разделе "Обновления", включая рекламные статусы и продвигаемые каналы, начала внедряться в ряде стран еще в прошлом году. Она отображается только в этой вкладке и не затрагивает личные чаты, звонки и группы. При этом персонализация рекламы строится на базовых сигналах, таких как язык, местоположение и действия пользователя внутри раздела "Обновления".

Согласно данным из бета-версии, WhatsApp разрабатывает опциональную подписку, после оформления которой реклама и продвигаемые каналы во вкладке "Обновления" полностью исчезнут. Подписавшиеся пользователи не будут видеть рекламный контент вне зависимости от количества просмотренных статусов, что обеспечит полностью "чистый" интерфейс без рекламных вставок.

Ожидается, что такая подписка будет доступна только пользователям в Европе и Великобритании - это связано с требованиями местного регулирования. Таким образом, пользователям предложат выбор: либо продолжить использование сервиса с рекламой, либо оформить платную подписку и отказаться от нее. Подписка будет добровольной и оформляться через встроенную покупку в Google Play с возможностью отмены в любой момент.

По предварительным данным, стоимость подписки может составить около €4, однако эта цена не является окончательной и может измениться к моменту официального запуска. Также не уточняется, будет ли эта подписка частью единого пакета Meta для нескольких сервисов или отдельным предложением исключительно для WhatsApp.

Функция пока находится в разработке и будет запущена в одном из будущих обновлений после завершения тестирования и выполнения всех регуляторных требований в Европе и Великобритании.