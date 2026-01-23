В комитете Милли Меджлиса Азербайджана по правам человека состоялось первое в этом году заседание

23 января состоялось первое заседание комитета по правам человека Милли Меджлиса в рамках весенней сессии 2026 года. Открыв заседание, председатель комитета Захид Орудж поздравил членов комитета с началом новой сессии и пожелал им успехов в деятельности.

Как сообщает Day.Az, перед обсуждением вопросов повестки дня Захид Орудж коснулся общественно-политических процессов, происходящих в мире и регионе, и отметил значение встреч, проведенных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе.

Затем председатель комитета сообщил, что в повестку заседания включены два вопроса - отчет о работе, проделанной комитетом в период осенней сессии 2025 года, а также проект плана работы на весеннюю сессию 2026 года.

По его словам, в ходе осенней сессии было проведено 10 заседаний, рассмотрено 11 вопросов, в том числе 4 законопроекта были рекомендованы для обсуждения на пленарных заседаниях Милли Меджлиса. Также за период сессии в комитет поступило 328 обращений от граждан.

Далее З. Орудж проинформировал о проекте плана работы комитета по правам человека на весеннюю сессию 2026 года. Было отмечено, что внимание будет уделено вопросам дезинформации и цифрового суверенитета, а также прав человека; будут обсуждаться законопроекты, представленные в порядке законодательной инициативы, и организовываться регулярные встречи с гражданами.

Члены комитета Мирджалил Гасымлы, Азер Аллахверанов, Мубариз Гурбанлы, Сайяд Аран, Хикмет Мамедов, Бахруз Магеррамов, Рази Нуруллаев, Вугар Рагимзаде, Эльман Насиров и Турал Гянджалиев приняли участие в обсуждениях, высказав свои мнения и предложения по рассматриваемым вопросам.

В конце заседания работа, проделанная комитетом за прошедшую сессию, была признана удовлетворительной, утвержден проект плана работы на весеннюю сессию 2026 года.

В заседании также приняли участие депутат Севиль Микаилова и другие официальные лица.