Торговый гигант уволит тысячи человек
Компания Amazon собралась провести очередной раунд сокращения рабочих мест. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Речь идет о втором этапе сокращения примерно 30 тысяч сотрудников. В октябре минувшего года Amazon уволила около 14 тысяч человек. В этот раз отставку получат примерно столько же. Предполагается, что сокращения затронут рабочие места в подразделениях Amazon Web Services, розничной торговли, Prime Video и управления персоналом.
Октябрьскую волну сокращений компания объясняла развитием программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, который позволяет внедрять инновации быстрее, чем когда-либо прежде. Однако позже CEO Amazon Энди Джасси заявил, что увольнения "на самом деле не обусловлены финансовыми причинами и даже не связаны с искусственным интеллектом". По его словам, это связано с тем, что в компании слишком много бюрократии.
Агентство отметило, что названные 30 тысяч составят лишь небольшую часть от 1,58 миллиона сотрудников Amazon. В 2022 году компания сократила около 27 тысяч рабочих мест.
