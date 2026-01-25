Установлены личности погибшего и одного из пострадавших в ДТП в Самухском районе
Установлены личности погибшего и одного из пострадавших в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Самухском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, погибшим является пассажир В. Аскеров (2000 г.р.). Из пострадавших установлена личность М. Зульфюгарова, личности остальных уточняются.
В Самухском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории района перевернулся микроавтобус марки "Газель". В результате аварии один человек скончался на месте происшествия, несколько человек получили травмы. На место происшествия были направлены сотрудники полиции.
Сообщается, что перевернувшийся микроавтобус перевозил рабочих на место работы. Личности погибшего и пострадавших уточняются.
По факту проводится расследование.
