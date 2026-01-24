https://news.day.az/politics/1811728.html Хикмет Гаджиев обсудил углубление двусторонних отношений с замглавой МИД Ирана Состоялась встреча помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева и заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Вахида Джалалзаде. Как сообщает Day.Az, об этом сегодня посольство Ирана в Азербайджане сообщило на своей странице в соцсети X.
Состоялась встреча помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева и заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Вахида Джалалзаде.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня посольство Ирана в Азербайджане сообщило на своей странице в соцсети X.
В ходе встречи с удовлетворением были отмечены глубокие историко-культурные связи между двумя странами, а также прочные узы между народами.
Стороны вновь выразили общее намерение углублять двусторонние отношения по всем направлениям.
Отметим, что Вахид Джалалзаде находится с визитом в Азербайджане.
