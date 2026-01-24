Хикмет Гаджиев обсудил углубление двусторонних отношений с замглавой МИД Ирана

Состоялась встреча помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева и заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Вахида Джалалзаде.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня посольство Ирана в Азербайджане сообщило на своей странице в соцсети X.

В ходе встречи с удовлетворением были отмечены глубокие историко-культурные связи между двумя странами, а также прочные узы между народами.

Стороны вновь выразили общее намерение углублять двусторонние отношения по всем направлениям.

Отметим, что Вахид Джалалзаде находится с визитом в Азербайджане.