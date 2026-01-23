Туран Манафов возвращается в Премьер-лигу
Азербайджанский футболист Туран Манафов в ближайшее время вновь будет выступать в Мисли Премьер-лиге.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, 27-летний левый защитник достиг договоренности с клубом "Габала". Футболист перешел в команду на правах аренды сроком до конца сезона, соглашение рассчитано на пять месяцев, передает Day.Az.
Манафов в сентябре прошлого года перебрался в клуб "Стелленбош" из Южно-Африканской Республики, однако теперь возвращается в чемпионат Азербайджана. Ожидается, что "красно-черные" в ближайшее время официально объявят о трансфере.
Отметим, что последним клубом Манафова в Азербайджане был "Кяпаз", а его контракт со "Стелленбошем" рассчитан до лета 2028 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре