В Казахстане предложили конституционно закрепить традиционный брак

В Конституции Казахстана могут закрепить определение брака как союза мужчины и женщины. С такой инициативой на заседании Конституционной комиссии выступил депутат мажлиса и член комиссии Елнур Бейсенбаев.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Казинформ".

Парламентарий обратил внимание, что соответствующее определение уже содержится в Кодексе "О браке (супружестве) и семье", однако в основном законе страны оно отсутствует. По его мнению, Конституция должна отражать семейную модель, которая исторически лежала в основе формирования казахстанского государства.

Бейсенбаев пояснил, что предлагаемые изменения предполагают закрепление брака исключительно как союза мужчины и женщины, ориентированного на рождение детей и будущее страны.