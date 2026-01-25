В Британии создадут аналог ФБР

Власти Великобритании учредят Национальную службу полиции (National Police Service, NPS) - новое подразделение, которое займется в Англии и Уэльсе расследованием самых тяжких видов преступлений, таких как терроризм, организованная преступность и мошенничество.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава МВД Соединенного Королевства Шабану Махмуд.

По ее информации, новое ведомство, которое издание называет аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР), возьмет на себя обязанности по борьбе с серьезными преступлениями. Сейчас эта задача возложена на Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA), региональные подразделения, а в случае с терроризмом - на Скотленд-Ярд. "Мы создадим новую Национальную службу полиции, прозванную "британским ФБР", и будем использовать лучшие мировые кадры и новейшие технологии для преследования и задержания опасных преступников. Благодаря этому местные правоохранительные органы смогут уделять больше времени борьбе с преступностью на местах", - приводит газета слова Махмуд. Министр признала, что нынешняя модель полиции королевства устарела, так как "создана для прошлого века".

Руководитель NPS станет самым высокопоставленным сотрудником полиции Великобритании. Как говорится в статье, он же будет отвечать за внедрение передовых технологий наподобие автоматического распознавания лиц в масштабах всей страны.

Национальный совет начальников полиции, Скотленд-Ярд и его контртеррористическое подразделение в совместном заявлении поддержали создание нового органа. Поддержку ему оказал и генеральный директор NCA Грейм Биггар.

"Преступность изменилась, технологии изменились, и наши меры реагирования также должны измениться. Угрозы касаются всех нас на местном уровне, но требуют национального и международного ответа. Такой орган позволит нам повысить эффективность защиты населения, наших сообществ и страны", - заметил глава NCA, которое должно стать частью новой структуры.