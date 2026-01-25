Интересный вид на возвращение Falcon 9 на Землю, когда первая ступень входит в атмосферу с ярким световым следом и затем точно садится на платформу SpaceX.

Как передает Day.Az, ракета мягко входит в атмосферу, оставляя за собой яркий след.

Эти кадры наглядно демонстрируют возможности многоразовых запусков и высокий уровень контроля при возвращении ступени.