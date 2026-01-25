https://news.day.az/hitech/1811759.html Возвращение Falcon 9 на Землю - ВИДЕО Интересный вид на возвращение Falcon 9 на Землю, когда первая ступень входит в атмосферу с ярким световым следом и затем точно садится на платформу SpaceX. Как передает Day.Az, ракета мягко входит в атмосферу, оставляя за собой яркий след.
Интересный вид на возвращение Falcon 9 на Землю, когда первая ступень входит в атмосферу с ярким световым следом и затем точно садится на платформу SpaceX.
Как передает Day.Az, ракета мягко входит в атмосферу, оставляя за собой яркий след.
Эти кадры наглядно демонстрируют возможности многоразовых запусков и высокий уровень контроля при возвращении ступени.
