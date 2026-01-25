https://news.day.az/world/1811779.html США во власти снежного шторма - ФОТО - ВИДЕО На США обрушился мощный снежный шторм "Ферн". Как передает Day.Az, местные СМИ пишут, что непогода уже унесла жизни троих людей: их нашли мертвыми на улицах города. В Техасе и Луизиане люди остались без света, в 18 штатах объявлено чрезвычайное положение.
США во власти снежного шторма - ФОТО - ВИДЕО
На США обрушился мощный снежный шторм "Ферн".
Как передает Day.Az, местные СМИ пишут, что непогода уже унесла жизни троих людей: их нашли мертвыми на улицах города.
В Техасе и Луизиане люди остались без света, в 18 штатах объявлено чрезвычайное положение. Американцы сметают продуктовые полки в магазинах в надежде максимально подготовиться к непогоде.
Шторм "Ферн" принес рекордно низкие температуры и снегопады, а из-за сложных погодных условий отменили более 10 тысяч авиарейсов по всей территории США.
