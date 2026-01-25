Три европейских клуба нацелились на футболиста "Реала"

Перспективный защитник мадридского "Реал" Виктор Вальдепеньяс может продолжить карьеру за пределами Испании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на инсайдера Экрема Конура, интерес к 19-летнему футболисту проявляют сразу три европейских клуба.

По информации источника, в услугах Вальдепеньяса заинтересованы леверкузенский "Байер" и дортмундская "Боруссия". Немецкие клубы готовы вступить в борьбу за игрока с лондонским "Арсенал".

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет три миллиона евро. Действующий контракт Вальдепеньяса с мадридским клубом рассчитан до середины 2029 года.