Три европейских клуба нацелились на футболиста "Реала"
Перспективный защитник мадридского "Реал" Виктор Вальдепеньяс может продолжить карьеру за пределами Испании.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на инсайдера Экрема Конура, интерес к 19-летнему футболисту проявляют сразу три европейских клуба.
По информации источника, в услугах Вальдепеньяса заинтересованы леверкузенский "Байер" и дортмундская "Боруссия". Немецкие клубы готовы вступить в борьбу за игрока с лондонским "Арсенал".
Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет три миллиона евро. Действующий контракт Вальдепеньяса с мадридским клубом рассчитан до середины 2029 года.
