Fitch предсказал перенасыщенность нефтяного рынка в 2026 году

Геополитический фактор в ценах на нефть, вероятно, останется ограниченным на фоне глобального переизбытка предложения, несмотря на рост волатильности нефтяных котировок.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fitch Ratings.

Отмечается, что любые возможные перебои с поставками из Ирана могут быть поглощены избыточным предложением.

"Потенциальное краткосрочное увеличение поставок из Венесуэлы, скорее всего, будет незначительным, тогда как более существенный рост в долгосрочной перспективе окажется весьма сложным. Будущая стратегическая позиция ОПЕК, выбор между объемами и ценой, будет играть важную роль в формировании нефтяного рынка.

Наш базовый прогноз по цене Brent на 2026 год составляет 63 доллара за баррель, при этом в рейтингах нефтегазовых компаний мы ориентируемся на кредитные показатели, исходя из среднесрочной (mid-cycle) цены в 60 долларов за баррель", - передает Fitch.

Согласно отчету, глобальный нефтяной рынок останется перенасыщенным в 2026 году.

"Мы оцениваем рост предложения на 3 миллиона баррелей в сутки (млн б/с) в 2025 году и прогнозируем дальнейшее увеличение на 2,5 млн б/с в 2026 году, при этом спрос будет расти лишь примерно на 0,8 млн б/с в год.

По данным Международного энергетического агентства, страны вне ОПЕК+ обеспечивают 55% роста предложения в 2025 году и 48% - в 2026 году, главным образом за счет США, Канады, Бразилии, Гайаны и Аргентины. В 2027 году ожидается некоторое замедление роста добычи вне ОПЕК+.

По данным энергетического опроса Федерального резервного банка Далласа, американским нефтедобытчикам требуется цена нефти марки WTI в диапазоне 61-70 долларов за баррель, чтобы рентабельно бурить новую скважину", - говорится в отчете.

Подчеркивается, что Венесуэла располагает 17% мировых доказанных запасов, крупнейшим в мире запасом нефти, однако в ноябре 2025 года обеспечивала лишь 0,8% мировой добычи: "За последние 15 лет добыча в стране существенно сократилась (до 0,88 млн б/с в 2024 году с 2,5 млн б/с в 2010 году) из-за санкций и недостатка инвестиций. В сентябре-октябре 2025 года объемы держались около 1 млн б/с, но в ноябре 2025 года снизились до 0,86 млн б/с на фоне санкций и напряженности с США. Экспорт нефти сократился до 0,67 млн б/с".

Отмечается, что продажа нефти, находящейся на плавучих и наземных хранилищах в Венесуэле, а также снятие санкций могли бы увеличить добычу примерно до 1 млн б/с в краткосрочной перспективе. Однако это вряд ли окажет существенное влияние на мировой рынок.

"Венесуэла столкнется с серьезными трудностями при попытке нарастить добычу на 1-1,5 млн б/с и в долгосрочной перспективе вернуться к уровню 2010 года - 2,5 млн б/с. Для этого потребуются значительные инвестиции в модернизацию изношенной инфраструктуры. Большая часть запасов страны - это сверхтяжелая и высокосернистая нефть, добыча которой требует передовых технических компетенций, обычно предоставляемых международными нефтяными мейджорами. Возобновление инвестиций со стороны американских и других международных компаний потребует надежной нормативно-правовой базы и фискальной стабильности в секторе, особенно с учетом экспроприации активов американских нефтяных компаний в 2007 году", - передает агентство.

Согласно информации, Иран является значительно более крупным поставщиком нефти на мировой рынок с добычей около 3,5 млн б/с и экспортом порядка 2 млн б/с: "Поставки иранской нефти оставались относительно стабильными, несмотря на ужесточение санкций США (в ноябре Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против сети иранских торговых и судоходных компаний). Существенные перебои в добыче иранской нефти привели бы к росту цен, однако влияние все равно было бы ограниченным из-за глобального переизбытка предложения.

"Добыча в России остается в целом стабильной на уровне около 9,3 млн б/с из-за санкций, при этом основная часть экспорта перенаправлена в Китай и Индию. Недавние санкции США и Великобритании в отношении российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" могут сократить российский экспорт нефти, поскольку на этих производителей приходится около 50% таких поставок. В то же время мирное соглашение между Россией и Украиной и снятие санкций, вероятно, окажут ограниченное влияние на российские объемы в краткосрочной перспективе, но могут добавить дополнительную волатильность цен на перенасыщенном рынке", - сообщает Fitch.

Fitch также отмечает, что свободные производственные мощности ОПЕК+ (около 4 млн б/с) будут поддерживать рынок в случае перебоев с добычей. Стратегия ОПЕК и баланс между поддержанием цен и сохранением доли рынка станут ключевыми факторами при возникновении дополнительных объёмов предложения или перебоев в поставках.