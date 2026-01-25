https://news.day.az/world/1811788.html Зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса «Нипах» В Индии зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса "Нипах". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, от болезни пока не существует вакцины, она передается так же, как COVID-19.
Показатель смертности оценивается от 40 до 75 процентов - в зависимости от возможностей для эпидемиологического надзора и клинического управления там, где вирус появился. Переносчиками "Нипаха" могут быть как летучие грызуны (в большинстве случаев из семейства Pteropodidae), так и свиньи.
Заразиться можно через зараженную пищу или от человека к человеку напрямую.
