В Индии зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса "Нипах".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, от болезни пока не существует вакцины, она передается так же, как COVID-19.

Показатель смертности оценивается от 40 до 75 процентов - в зависимости от возможностей для эпидемиологического надзора и клинического управления там, где вирус появился. Переносчиками "Нипаха" могут быть как летучие грызуны (в большинстве случаев из семейства Pteropodidae), так и свиньи.

Заразиться можно через зараженную пищу или от человека к человеку напрямую.