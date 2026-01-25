В Израиле обсуждают повторное открытие погранперехода «Рафах»

Сегодня кабинет безопасности Израиля проведёт заседание, на котором будет обсуждаться возможность повторного открытия в ближайшем будущем пограничного перехода "Рафах" между сектором Газа и Египтом.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, данный вопрос стал актуальным на фоне международных усилий, в частности давления со стороны США.

Отмечается, что США и другие посредники считают открытие пограничного перехода важным шагом для продвижения второго этапа мирного соглашения. Однако ряд израильских официальных лиц по-прежнему выступают против открытия перехода до тех пор, пока не будет возвращено тело последнего заложника - Рана Гвили.