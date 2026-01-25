Скончался бывший премьер-министр Южной Кореи

Бывший премьер-министр Южной Кореи Ли Хэ Чхан скончался на 74-м году жизни во время поездки во Вьетнам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство "Ренхап".

"Перед отъездом во Вьетнам в четверг он жаловался на симптомы, похожие на грипп, и готовился вернуться домой в пятницу после ухудшения состояния", - указано в материале.

Уточняется, что у политика возникли проблемы с дыханием во время ожидания обратного рейса в аэропорту Хошимина, после чего его доставили в больницу. По имеющейся информации, у него произошла остановка сердца по пути в больницу, а затем повторная остановка уже в медучреждении. В конечном итоге он скончался.

Ли Хэ Чхан занимал пост премьер-министра в 2004-2006 годах при президенте Но Му Хёне и семь раз избирался депутатом парламента. С 2018 по 2020 год он занимал пост лидера Демократической партии Южной Кореи.