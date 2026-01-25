ВОЗ сделала предупреждение по поводу вируса Нипах
В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса Нипах.
Как передает Day.Az, по данным ВОЗ, заболевание обладает потенциалом для возникновения новой пандемии.
Вирус был выявлен в штате Западная Бенгалия недалеко от Калькутты - третьего по численности населения города страны. Власти ввели карантин примерно для сотни человек, контактировавших с инфицированными. На данный момент подтверждено пять случаев заражения - все среди медицинских работников.
Две медсестры находятся в критическом состоянии. Одна из из них сейчас в коме. Предположительно, она могла заразиться при уходе за больным, который скончался до того, как были взяты анализы, сообщает издание The Economic Times.
Вирус Нипах приводит к летальному исходу в 40-70% случаев. Против него не существует ни вакцины, ни специфического лечения. Источником инфекции могут быть летучие мыши или загрязнённые фрукты.
К основным симптомам относятся высокая температура, головная и мышечная боль, сильная слабость. В некоторых случаях развиваются кашель, одышка и пневмония.
