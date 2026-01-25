https://news.day.az/world/1811815.html Названа дата президентских выборов в Ираке Выборы президента Ирака будут проведены в Совете представителей (парламенте) страны 27 января 2026 года. Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель иракского парламента Хейбат аль-Халбуси.
Названа дата президентских выборов в Ираке
Выборы президента Ирака будут проведены в Совете представителей (парламенте) страны 27 января 2026 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель иракского парламента Хейбат аль-Халбуси.
"Заседание парламента по выборам президента республики назначено на ближайший вторник, 27 января", - процитировало слова аль-Халбуси информационное агентство INA.
В окончательном списке претендентов на пост главы иракского государства значатся 19 человек.
Среди них - действующий президент Ирака Абдель Латиф Рашид, который самостоятельно подал заявление, а также нынешний министр иностранных дел Фуад Хусейн, поддерживаемый Демократической партией Курдистана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре