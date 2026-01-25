Названа дата президентских выборов в Ираке

Выборы президента Ирака будут проведены в Совете представителей (парламенте) страны 27 января 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель иракского парламента Хейбат аль-Халбуси.

"Заседание парламента по выборам президента республики назначено на ближайший вторник, 27 января", - процитировало слова аль-Халбуси информационное агентство INA.

В окончательном списке претендентов на пост главы иракского государства значатся 19 человек.

Среди них - действующий президент Ирака Абдель Латиф Рашид, который самостоятельно подал заявление, а также нынешний министр иностранных дел Фуад Хусейн, поддерживаемый Демократической партией Курдистана.