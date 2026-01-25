Объявлено "желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в связи с ветреной погодой, ожидаемой с полудня 26 января до полудня 27 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны, объявлено "желтое" предупреждение.

Сообщается, что в соответствии с "желтым" предупреждением В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Нефтчале, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Гяндже, Дашкесане, Горанбое, Нафталане и Мингячевире северо-западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.

