В Европе запустят аналог соцсети Х

В Европе готовятся запустить соцсеть W Social с обязательной верификацией пользователей с помощью документов и фото. Создатели проекта рассчитывают, что такой подход снизит влияние ботов и дезинформации в публичном пространстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Politiken.

Инициатива получила поддержку со стороны ряда европейских политиков и представителей бизнеса. Данные пользователей планируется хранить децентрализованно на территории Европы, а работа платформы будет полностью соответствовать требованиям законодательства ЕС в области защиты персональной информации.

Генеральный директор W Social и бывший топ-менеджер eBay Анна Цайтер заявила, что системная дезинформация в соцсетях подрывает доверие к институтам и ослабляет демократические процессы. По ее словам, Европе необходима собственная социальная сеть, которая сочетала бы верификацию, свободу слова и высокий уровень конфиденциальности данных.

Проект во многом стал реакцией на затяжной конфликт Евросоюза с платформой X (ранее Twitter) Илона Маска, оштрафованной на $140 млн за нарушение норм GDPR. В Европарламенте отмечали, что после покупки Twitter Маском платформа утратила статус нейтрального инструмента политической коммуникации и журналистики.

На текущем этапе доступ к W Social возможен только по системе инвайтов, массовый запуск пока не объявлен.